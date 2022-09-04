المؤسسة الوطنية للنفط تقرر فتح فرع لها في مدينة سبها

القاهرة - بوابة الوسط

قررت المؤسسة الوطنية للنفط إنشاء فرع لها في مدينة سبها، وذلك لمتابعة أنشطتها في المنطقة الجنوبية أسوة لفرعها في مدينة بنغازي، بحسب قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (82) لسنة 2022.

وأبلغ مدير مكتب شؤون مجلس الإدارة أحمد إبراهيم البدري، في رسالة نشرتها المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، رؤساء لجان الإدارة بالشركات والمراكز والمعاهد والجهات التابعة للمؤسسة بالقرار.

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وجاء في نص مراسلته للمعنيين «أفيدكم بصدور قرار مجلس الإدارة رقم (82) لسنة 2022 والصادر بتاريغ 4 سبتمبر (الجاري) بشأن فتح فرع للمؤسسة الوطنية للنفط في مدينة سبها».