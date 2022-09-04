تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبر مركز سبها الطبي، استقبل 6 عينات أظهرت التحاليل المعملية سلبية 5 منها، فيما تأكدت إصابة حالة واحدة، فيما لم يسجل المركز أي حالات شفاء أو وفاة أمس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، وشفاء 64 حالة.

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وأوضح المركز في بيان اليوم، أن مختبراته استقبلت 121 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 110 عينات، فيما تأكدت إصابة 11 حالة، بنسبة حالات موجبة 09 %، مؤكدا عدم وجود حالات حرجة مصابة بالمرض في المستشفيات.