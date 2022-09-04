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تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 03:23 مساء
تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في سبها
مركز سبها الطبي. (أرشيفية: تصوير - رمضان كرنفودة)
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أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبر مركز سبها الطبي، استقبل 6 عينات أظهرت التحاليل المعملية سلبية 5 منها، فيما تأكدت إصابة حالة واحدة، فيما لم يسجل المركز أي حالات شفاء أو وفاة أمس.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، وشفاء 64 حالة.

- ليبيا تسجل 11 إصابة جديدة بـ«كورونا» و64 حالة شفاء

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن مختبراته استقبلت 121 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 110 عينات، فيما تأكدت إصابة 11 حالة، بنسبة حالات موجبة 09 %، مؤكدا عدم وجود حالات حرجة مصابة بالمرض في المستشفيات.

إجمالي إصابات كورونا في ليبيا
وبحسب المركز، ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 506 آلاف و849 حالة، تعافى منها 500 ألف و849 حالة، ولا تزال 138 حالة نشطة، بينما سجلت 6.437 حالة وفاة.

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