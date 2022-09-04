رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لـ«باتيلي»: نتطلع للعمل معكم في هذا الوقت الحاسم

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ساباديل جوزيه، اليوم الأحد، عبد الله باتيلي على تعيينه في منصب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال جوزيه، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نتطلع إلى العمل معكم في هذا الوقت الحاسم لليبيا، من أجل تحقيق السلام والوحدة والازدهار لجميع ليبيا».

وفجر السبت، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين باتيلي مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا، ، وشغل الدبلوماسي السنغالي منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضًا مستشارًا خاصًا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبًا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

دعم أوروبي كامل لـ«عبدالله باتيلي»

وقبل باتيلي جرى إحصاء سبعة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة، منهم أربعة أوروبيين واثنان من الشرق الأوسط، وذلك منذ تفجر الأزمة الليبية عقب سقوط معمر القذافي العام 2011. وآخر هؤلاء الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، الذي عُيِّن في يناير 2021، وبعد 11 شهرًا تخلى عن المنصب واستقال في نوفمبر من العام ذاته.

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من ناحيته، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة «لإيجاد حل سياسي لصالح جميع الليبيين للأزمة الممتدة في بلدهم».