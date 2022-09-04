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الإذاعة الفرنسية: صعوبات في انتظار عبدالله باتيلي.. وهذه مهمته الرئيسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 01:37 مساء
الإذاعة الفرنسية: صعوبات في انتظار عبدالله باتيلي.. وهذه مهمته الرئيسية
المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي. (أرشيفية)
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أصبح لدى ليبيا أخيرًا مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة بعد أكثر من 10 أشهر من استقالة السلوفاكي يان كوبيش، لكن خليفته الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي سيجد في انتظاره الكثير من الصعوبات من جهات فاعلة داخلية وخارجية، ما يجعل مهمته شديدة المخاطر.

وجرت مداولات شاقة قبل تعيين عبد الله باتيلي لهذا المنصب الأممي منذ بداية أغسطس، إذ كانت المحاولة الأولى لتعيينه انهارت في 15 من الشهر ذاته على الرغم من موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنه واجه معارضة من حكومة الوحدة الوطنية التي رفضته، حسب ما أوضحت الإذاعة الفرنسية اليوم الأحد.

وتابعت: «منذ ذلك الحين تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مع الحكومة بقيادة عبد الحميد الدبيبة وفقًا لمصدر في الأمم المتحدة، متسائلة إن كان أقنعه أم أجبره على قبول اسمه؟».

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ومع ذلك أعلن أنطونيو غوتيريس رسميًا الليلة قبل الماضية تعيين الدبلوماسي السنغالي كمبعوث خاص لليبيا، ووفقًا لمتخصص في الشأن الليبي كان هناك إلحاح على توليه المنصب، خاصة أن مجلس الأمن كان رفض عدة مقترحات لترشيح خليفة السلوفاكي يان كوبيش منذ استقالته المفاجئة في نوفمبر الماضي، فيما هزت أعمال عنف جديدة طرابلس منذ يوليو.

وفي سن الخامسة والسبعين سيكون لدى عبد الله باتيلي الممثل الخاص الثامن للأمم المتحدة وأول أفريقي يشغل هذا المنصب الدقيق للغاية منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011 الكثير ليفعله.

باتيلي.. وصعوبات داخلية وخارجية
ووفقًا لمصدر بالأمم المتحدة، فإن «مهمته الرئيسية ستكون تنظيم حوار بين الحكومات الليبية المتنافسة بهدف نهائي هو الاتفاق على تنظيم انتخابات توافقية». وأضاف المصدر للإذاعة الفرنسية: «ستأتي الصعوبات من كل مكان، من جهات فاعلة داخلية وخارجية».

ويعتقد مدير مركز دراسات وبحوث العالم العربي والمتوسط حسني عبيدي، أن تعيين عبد الله باتيلي هو بالفعل معجزة، لكن لديه فرصة ضئيلة للنجاح في مهمته.

وتابع أن لديه مشروع مهم جدًا، إذ يتعين عليه أولًا توحيد مواقف جميع الدول المجاورة لليبيا، والحصول على دعم الجهات الإقليمية، دون نسيان روسيا، لذا فهي حقًا مهمة حساسة للغاية، وعالية المخاطر.

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