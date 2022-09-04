ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

و ارتفع متوسط سعر صرف الدولار عند 4.95 دينار مقابل 4.93 دينار بفارق قرشين، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما تراجع سعر اليورو مقابل الدينار الليبي بفارق قرشين اثنين إلى 4.92 دينار مقابل 4.94 دينار الخميس، وتراجع الجنيه الاسترليني إلى 5.70 دينار مقابل 5.71 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وثبت سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، و1.34 دينار على الترتيب، وحافظ الدينار التونسي على سعر 1.53 دينار. ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.71 دينار.

وفي آخر سعر للعملة الليبية أمس بالسوق الموازية صعد سعر العملة الأميركية إلى 5.18 دينار مقابل 5.17 دينار الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». واستقر سعر صرف اليورو عند 5.16 دينار، وحافظ سعر صرف الجنيه الإسترليني 6.15 دينار