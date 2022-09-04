«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل درنة...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة مساء غد على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا غدًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة، خاصة على الساحل الممتد من شحات إلى درنة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل ظهر غد إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 28 و29 درجة مئوية.
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