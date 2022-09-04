Atwasat

«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 09:32 صباحا
«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل درنة
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022. (أرشيفية)
alwasat radio

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة مساء غد على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة. 

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
 البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا غدًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة، خاصة على الساحل الممتد من شحات إلى درنة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل ظهر غد إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 28 و29 درجة مئوية.

«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل درنة
«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل درنة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يرد على بايدن ويصفه بأنه «عدو الدولة»

ترامب يرد على بايدن ويصفه بأنه «عدو الدولة»
«حماس» تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة «التخابر مع الاحتلال»

«حماس» تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة «التخابر مع الاحتلال»
الجيش الأميركي يتدخل لمساعدة عاصمة ميسيسيبي المحرومة من المياه

الجيش الأميركي يتدخل لمساعدة عاصمة ميسيسيبي المحرومة من المياه
ليفربول يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام إيفرتون في «البريميرليغ»

ليفربول يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام إيفرتون في «البريميرليغ»
مصر.. زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب جنوب مرسى مطروح

مصر.. زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب جنوب مرسى مطروح
إيران تجهز 51 مدينة بأنظمة دفاع مدني تحسبا لأي هجوم

إيران تجهز 51 مدينة بأنظمة دفاع مدني تحسبا لأي هجوم
فهد البيلاح لـ«بوابة الوسط»: نستعد لإقامة بطولتين والفروسية الشعبية إرث تاريخي لشعبنا

فهد البيلاح لـ«بوابة الوسط»: نستعد لإقامة بطولتين والفروسية الشعبية إرث تاريخي ...
أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022

أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022
الأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي

الأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي
إردوغان محذرا اليونان: ستدفعون الثمن حال انتهاك المجال الجوي التركي

إردوغان محذرا اليونان: ستدفعون الثمن حال انتهاك المجال الجوي التركي
التوحّد محور مسلسل كوري مثير للجدل

التوحّد محور مسلسل كوري مثير للجدل
كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا

كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا
مئات الروس يودعون غورباتشيف وبوتين يغيب عن الجنازة

مئات الروس يودعون غورباتشيف وبوتين يغيب عن الجنازة
الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها

الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها
رسميا.. غوتيريس يعيِّن السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

رسميا.. غوتيريس يعيِّن السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
فلاشينغ ميدوز: سيرينا تودّع ولن تعيد النظر في قرار اعتزالها «لكن لا أحد يعلم»

فلاشينغ ميدوز: سيرينا تودّع ولن تعيد النظر في قرار اعتزالها «لكن لا أحد يعلم»
جهاز الإسعاف: دخول 4 سيارات إسعاف إلى ورشفانة لإخراج 21 عائلة عالقة

جهاز الإسعاف: دخول 4 سيارات إسعاف إلى ورشفانة لإخراج 21 عائلة عالقة
واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة بـ1.1 مليار دولار لتايوان

واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة بـ1.1 مليار دولار لتايوان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رصف 4 شوارع في بنغازي
رصف 4 شوارع في بنغازي
الجزائر ترحب بتعيين باتيلي وتدعو الأطراف الليبية إلى الاستفادة من «التطور الإيجابي»
الجزائر ترحب بتعيين باتيلي وتدعو الأطراف الليبية إلى الاستفادة من...
«الشؤون الاجتماعية» تنظم دورة حول مكافحة الاتجار بالبشر
«الشؤون الاجتماعية» تنظم دورة حول مكافحة الاتجار بالبشر
الأرصاد: كتلة هوائية ساخنة على أغلب مناطق غرب ليبيا
الأرصاد: كتلة هوائية ساخنة على أغلب مناطق غرب ليبيا
«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل درنة
«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل درنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
المزيد
الإسكان تعلن إزالة مبان لـ«دواع أمنية»
الإسكان تعلن إزالة مبان لـ«دواع أمنية»...
بلينكن: ندعم وساطة باتيلي في اتفاق على إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في ليبيا
بلينكن: ندعم وساطة باتيلي في اتفاق على إطار دستوري وجدول ......
ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية...
«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل درنة
«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل درنة...
الأرصاد: كتلة هوائية ساخنة على أغلب مناطق غرب ليبيا
الأرصاد: كتلة هوائية ساخنة على أغلب مناطق غرب ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط