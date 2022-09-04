«الأرصاد» يحذر الصيادين على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة مساء غد على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.