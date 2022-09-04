الأرصاد: كتلة هوائية ساخنة على أغلب مناطق غرب ليبيا...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، كتلة هوائية ساخنة تؤثر على أغلب مناطق غرب ليبيا.
رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على بعض مناطق الساحل مع ارتفاع في الرطوبة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية على الساحل، وبين 39 و43 درجة مئوية على الدواخل.
الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال هطول أمطار خفيفة غدًا على مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية.
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.
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