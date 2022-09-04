«الشؤون الاجتماعية» تنظم دورة حول مكافحة الاتجار بالبشر

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت في تونس، السبت، دورة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر بتنظيم من وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمنظمة الدولية للهجرة.

وتستمر الدورة على مدار يومين، وتستهدف عددا من أعضاء فريق الدعم النفسي والاجتماعي ورؤساء الفروع بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويتلقى فيها المتدربون محاضرات تعريفية عن مفهوم الاتجار بالبشر، والإطار القانوني لهذه الظاهرة، وأوجه الشبه والاختلاف بين تهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأيضا يتدرب المستهدفون بالدورة على كيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإجراء المقابلات والبحوث الاجتماعية وذلك على أيدي خبراء دوليين.

من محاضرات دورة مكافحة الاتجار بالبشر، 3 سبتمبر 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من محاضرات دورة مكافحة الاتجار بالبشر، 3 سبتمبر 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)