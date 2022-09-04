Atwasat

«الشؤون الاجتماعية» تنظم دورة حول مكافحة الاتجار بالبشر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 01:38 صباحا
«الشؤون الاجتماعية» تنظم دورة حول مكافحة الاتجار بالبشر
من محاضرات دورة مكافحة الاتجار بالبشر، 3 سبتمبر 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
alwasat radio

انطلقت في تونس، السبت، دورة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر بتنظيم من وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمنظمة الدولية للهجرة.

وتستمر الدورة على مدار يومين، وتستهدف عددا من أعضاء فريق الدعم النفسي والاجتماعي ورؤساء الفروع بوزارة الشؤون الاجتماعية،  ويتلقى فيها المتدربون محاضرات تعريفية عن مفهوم الاتجار بالبشر،  والإطار القانوني لهذه الظاهرة، وأوجه الشبه والاختلاف بين تهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأيضا يتدرب المستهدفون بالدورة على كيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإجراء المقابلات والبحوث الاجتماعية وذلك على أيدي خبراء دوليين.

من محاضرات دورة مكافحة الاتجار بالبشر، 3 سبتمبر 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من محاضرات دورة مكافحة الاتجار بالبشر، 3 سبتمبر 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من محاضرات دورة مكافحة الاتجار بالبشر، 3 سبتمبر 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
من محاضرات دورة مكافحة الاتجار بالبشر، 3 سبتمبر 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأميركي يتدخل لمساعدة عاصمة ميسيسيبي المحرومة من المياه

الجيش الأميركي يتدخل لمساعدة عاصمة ميسيسيبي المحرومة من المياه
ليفربول يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام إيفرتون في «البريميرليغ»

ليفربول يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام إيفرتون في «البريميرليغ»
مصر.. زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب جنوب مرسى مطروح

مصر.. زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب جنوب مرسى مطروح
إيران تجهز 51 مدينة بأنظمة دفاع مدني تحسبا لأي هجوم

إيران تجهز 51 مدينة بأنظمة دفاع مدني تحسبا لأي هجوم
فهد البيلاح لـ«بوابة الوسط»: نستعد لإقامة بطولتين والفروسية الشعبية إرث تاريخي لشعبنا

فهد البيلاح لـ«بوابة الوسط»: نستعد لإقامة بطولتين والفروسية الشعبية إرث تاريخي ...
أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022

أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022
الأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي

الأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي
إردوغان محذرا اليونان: ستدفعون الثمن حال انتهاك المجال الجوي التركي

إردوغان محذرا اليونان: ستدفعون الثمن حال انتهاك المجال الجوي التركي
التوحّد محور مسلسل كوري مثير للجدل

التوحّد محور مسلسل كوري مثير للجدل
كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا

كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا
مئات الروس يودعون غورباتشيف وبوتين يغيب عن الجنازة

مئات الروس يودعون غورباتشيف وبوتين يغيب عن الجنازة
الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها

الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها
رسميا.. غوتيريس يعيِّن السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

رسميا.. غوتيريس يعيِّن السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
فلاشينغ ميدوز: سيرينا تودّع ولن تعيد النظر في قرار اعتزالها «لكن لا أحد يعلم»

فلاشينغ ميدوز: سيرينا تودّع ولن تعيد النظر في قرار اعتزالها «لكن لا أحد يعلم»
جهاز الإسعاف: دخول 4 سيارات إسعاف إلى ورشفانة لإخراج 21 عائلة عالقة

جهاز الإسعاف: دخول 4 سيارات إسعاف إلى ورشفانة لإخراج 21 عائلة عالقة
واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة بـ1.1 مليار دولار لتايوان

واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة بـ1.1 مليار دولار لتايوان
السباق إلى رئاسة الحكومة البريطانية حُسم.. والنتيجة تعلن الإثنين

السباق إلى رئاسة الحكومة البريطانية حُسم.. والنتيجة تعلن الإثنين
«حكومة الوحدة»: إردوغان أكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات عسكرية

«حكومة الوحدة»: إردوغان أكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على أمن طرابلس من أي محاولات ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكهرباء»: صيانة شبكة توزيع شرق مصراتة
«الكهرباء»: صيانة شبكة توزيع شرق مصراتة
شاهد في «وسط الخبر».. مبعوث أممي ثامن لليبيا: من هو؟ وما المتوقع؟
شاهد في «وسط الخبر».. مبعوث أممي ثامن لليبيا: من هو؟ وما المتوقع؟
شاهد في «هذا المساء».. مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟
شاهد في «هذا المساء».. مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير ...
طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير
طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير
بوريل يعلق على تعيين باتيلي مبعوثا أمميا جديدا لليبيا
بوريل يعلق على تعيين باتيلي مبعوثا أمميا جديدا لليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
المزيد
«الشؤون الاجتماعية» تنظم دورة حول مكافحة الاتجار بالبشر
«الشؤون الاجتماعية» تنظم دورة حول مكافحة الاتجار بالبشر...
الجزائر ترحب بتعيين باتيلي وتدعو الأطراف الليبية إلى الاستفادة من «التطور الإيجابي»
الجزائر ترحب بتعيين باتيلي وتدعو الأطراف الليبية إلى ......
رصف 4 شوارع في بنغازي
رصف 4 شوارع في بنغازي...
بوريل يعلق على تعيين باتيلي مبعوثا أمميا جديدا لليبيا
بوريل يعلق على تعيين باتيلي مبعوثا أمميا جديدا لليبيا...
طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير
طرابلس.. «كارتل» التشكيلات المسلحة يتغير...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط