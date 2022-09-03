بوريل يعلق على تعيين باتيلي مبعوثا أمميا جديدا لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي لمناسبة تعيينه مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى ليبيا.

وأكد بوريل، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة «لإيجاد حل سياسي لصالح جميع الليبيين للأزمة الممتدة في بلدهم».

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وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين باتيلي مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا، فجر السبت، وشغل الدبلوماسي السنغالي منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضًا مستشارًا خاصًا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبًا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

وقبل باتيلي جرى إحصاء سبعة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة، منهم أربعة أوروبيين واثنان من الشرق الأوسط، وذلك منذ تفجر الأزمة الليبية عقب سقوط معمر القذافي العام 2011. وآخر هؤلاء الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، الذي عُيِّن في يناير 2021، وبعد 11 شهرًا تخلى عن المنصب واستقال في نوفمبر من العام ذاته.