شاهد في «وسط الخبر».. مبعوث أممي ثامن لليبيا: من هو؟ وما المتوقع؟

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاعة على قناة «الوسط wtv» الضوء على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين باتيلي مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا، فجر السبت، وشغل الدبلوماسي السنغالي منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضًا مستشارًا خاصًا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبًا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

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وقبل باتيلي جرى إحصاء سبعة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة، منهم أربعة أوروبيين واثنان من الشرق الأوسط، وذلك منذ تفجر الأزمة الليبية عقب سقوط معمر القذافي العام 2011. وآخر هؤلاء الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، الذي عُيِّن في يناير 2021، وبعد 11 شهرًا تخلى عن المنصب واستقال في نوفمبر.