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«الكهرباء»: صيانة شبكة توزيع شرق مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 09:05 مساء
«الكهرباء»: صيانة شبكة توزيع شرق مصراتة
من أعمال صيانة شبكة توزيع شرق مصراتة، 3 سبتمبر 2022. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، صيانة مكونات شبكة التوزيع بدائرة توزيع شرق مصراتة.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إن فرق الصيانة بدائرة توزيع شرق مصراتة انتهت من أعمال الصيانة، التي شملت تغيير أعمدة وشد أسلاك.

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وتعمل شركة الكهرباء خلال الفترة الحالية على زيادة قدرتها الإنتاجية بهدف التقليل من ساعات طرح الأحمال، وأعلن الناطق الرسمي باسمها، وئام التائب، في 12 أغسطس الماضي، الوصول بالقدرة الإنتاجية لشبكة الكهرباء إلى 5900 ميغاوات دون دخول الوحدات بالمشاريع الاستعجالية.

من أعمال صيانة شبكة توزيع شرق مصراتة، 3 سبتمبر 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة شبكة توزيع شرق مصراتة، 3 سبتمبر 2022. (شركة الكهرباء)
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