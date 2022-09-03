إيطاليا ترغب في اتفاق جميع الأطراف السياسية الليبية وصولا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، اليوم السبت، رغبة بلاده في الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف السياسية فى ليبيا، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وصولًا إلى تحقيق الانتخابات الوطنية، وفق «قاعدة دستورية صحيحة»، مشددًا على أن استقرار ليبيا «أمر أساسي ومهم» لاستقرار منطقة البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء بوتشيني مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، حيث ناقشا آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية، وجهود الوزارة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام بالبلاد، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وتطرق اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، إلى ‫«المستجدات الأخيرة لتجهيز المؤتمر الدولي الذي سينعقد في العاصمة الألمانية ⁧‫برلين‬⁩ في سبتمبر الجاري، بحضور دول الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا»، حسب البيان.

من جانبها، شددت المنقوش على ضرورة تسريع العملية السياسية، وصولًا إلى انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه، في أقرب وقت ممكن، مؤكدة رفض أي إجراءات أو أفعال من شأنها تقويض عمل الحكومة؛ تمهيدًا لإجراء الانتخابات.