ترحيب إيطالي بـ«باتيلي»: نتطلع للعمل من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، إنه يتطلع إلى العمل مع المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي بشمل وثيق، وكذلك مع البعثة الأممية لدعم الليبيين في «تحقيق الوحدة والسلام والاستقرار من خلال الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن».

وبعث أورلاندو بتهانيه إلى الدبلوماسي السنغالي على تعيينه في قيادة البعثة الأممية، وذلك عبر تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم السبت.

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وفجر اليوم، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين باتيلي مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا، وهو الذي شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضًا مستشارًا خاصًا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبًا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.