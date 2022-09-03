ضبط متهم بالسرقة وإطلاق الرصاص على شقيقين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى رجال مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على شاب (25 عامًا)، بتهمة السرقة وإطلاق الرصاص على مواطنين في منطقة الصابري.

وقالت مديرية الأمن إن المتهم أطلق النار من سلاح آلي (كلاشينكوف) على مواطن وشقيقه في منطقة الصابري.

إطلاق الرصاص بغرض السرقة

ووردت معلومات لقسم البحث الجنائي بالمديرية عن دخول شخص مصاب بأعيرة نارية في الرجل إلى مستشفى الجلاء، نتيجة تعرضه وشقيقه لعملية سطو مسلح وسلب أموالهم.

وباستجواب الشخص المصاب وشقيقه، قالا إنهما تعرضها للسطو من قبل ثلاثة أشخاص بحوزتهم بنادق كلاشينكوف ومسدس، إذ اعتدى المتهمون على الشقيقين وأطلقوا النيران على قدم أحدهما، مما أدى لدخوله المستشفى.

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مخدرات وحبوب هلوسة مع المتهم

وعقب البحث والتحري، جرى تحديد هوية من قام بإطلاق النيران، وتبين أنه من «ذوي السوابق» ويتردد باستمرار على منطقة الصابري، وجرى ضبطه بعد إعداد كمين له بالمنطقة، وفق مديرية الأمن.

وضبط مع المتهم أداة لتعاطي المخدرات(كنشة) وأقراص حبوب مهلوسة، ثم جرى تحويله إلى النيابة العامة. وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى (م.و.ع )، وأنه من مواليد 1997، وقد اعترف بالواقعة، رفقة شخصين، فيما لا يزال البحث جاريًا عنهما.

المتهم بالسرقة وإطلاق النيران على شقيقين في بنغازي، 3 سبتمبر 2022. (مديرية الأمن)

مضبوطات مع المتهم بالسرقة وإطلاق النيران على شقيقين في بنغازي، 3 سبتمبر 2022. (مديرية الأمن)

مضبوطات مع المتهم بالسرقة وإطلاق النيران على شقيقين في بنغازي، 3 سبتمبر 2022. (مديرية الأمن)