السفير الألماني يوجه رسالة إلى عبدالله باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

وجه السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، رسالة إلى المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي، بعد ساعات من تعيين الأخير في منصبه رسميا، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال أونماخت «أتطلع إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الجديد في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي»، وأضاف « هناك الكثير مما يجب عمله من أجل ليبيا والليبيين.. ألمانيا على استعداد لدعم جهودكم».

وفي وقت سابق، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عيَّن عبدالله باتيلي من السنغال «ممثلًا خاصًا له في ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عبدالله باتيلي.. خبرة في الملف الليبي

ووفق موقع الأمم المتحدة فإن باتيلي «يتمتع بخبرة تزيد على 40 عامًا مع حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة» مشيرًا إلى أنه «عمل في 2021 خبيرًا مستقلًا للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

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وقبل تعيين باتيلي كثامن مبعوث أممي في ليبيا، عانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منذ ديسمبر 2021، فراغًا في القيادة بعد استقالة رئيسها السابق، السلوفاكي يان كوبيش، الذي كان يمارس مهامه من جنيف، قبل أن يصبح باتيلي هو المبعوث الأممي الثامن منذ ثورة فبراير العام 2011.

وجرى إحصاء سبعة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة، منهم أربعة أوروبيين واثنان من الشرق الأوسط، وذلك منذ تفجر الأزمة الليبية عقب سقوط معمر القذافي العام 2011. وآخر هؤلاء الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، الذي عُيِّن في يناير 2021، وبعد 11 شهرًا تخلى عن المنصب واستقال في نوفمبر.