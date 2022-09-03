موسكو: نعمل لإعادة سفارتنا بطرابلس ونركز على ضمان الأمن أولًا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت روسيا عزمها على إعادة سفارتها إلى ليبيا، قائلة إنها تعمل بنشاط في القضايا التنظيمية والفنية على هذا الهدف، مع التركيز على «ضمان الأمن» في المقام الأول.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، إن هناك فرصًا إضافية ستظهر بعد استئناف العمل للسفارة الروسية بطرابلس، وذلك في تصريح إلى وكالة «سبوتنيك».

ترتيبات روسية لإعادة عمل السفارة في طرابلس

وأشار إلى التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن هذا الأمر مع السلطات الليبية، مضيفًا: «حاليًا يجري العمل بنشاط على جميع المسائل التنظيمية والفنية اللازمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بضمان أمن بعثتنا الدبلوماسية... في ضوء الوضع العسكري السياسي المتوتر بما في ذلك العاصمة».

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وأوضح أنه بعد استئناف عمل السفارة بطرابلس، من المقرر افتتاح قنصلية عامة روسية في بنغازي، متوقعًا عودة الشركات الاقتصادية الروسية إلى ليبيا، عقب استقرار الأوضاع.

موسكو: لا ندعم المواجهة بين الغرب والشرق في ليبيا ولا نشارك فيها

ويرى المسؤول الروسي أن «ليبيا عادت مرة أخرى إلى حالة ازدواجية السلطة مع إدارات موازية تعمل في غرب وشرق البلاد»، مضيفًا أن بلاده «لا تشارك في هذه المواجهة ولا تدعم جانبا معينا في الصراع».

وواصل: «نعتقد أن الليبيين سئموا من حالة عدم اليقين التي أصبحت نتيجة مباشرة لعدوان الناتو في العام 2011، ونحن مستعدون لإجراء اتصالات مع جميع مراكز القوة في البلاد».