نشرة الصيد البحري اليوم السبت (3 سبتمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية البحر أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، فيما يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على البريقة وأقصى الساحل الشرقي.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب على سرت.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 ومتر.

• الرياح شمالية شرقية الي جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.