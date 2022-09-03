نشرة الصيد البحري اليوم السبت (3 سبتمبر 2022).

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية البحر أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، فيما يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على البريقة وأقصى الساحل الشرقي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب على سرت.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 ومتر.
• الرياح شمالية شرقية الي جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 29 و30 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على البريقة وأقصى الساحل الشرقي.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.5 متر.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الخليج وبنغازي، بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 28 و29 درجة مئوية.
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