المنقوش تقرر إيقاف حركة الإيفاد للخارج في وزارة الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بإيقاف حركة الإيفاد للخارج في وزارة الخارجية بشكل موقت لحين مطابقة كافة القرارات السابقة والإجراءات المتخذة بشأنها.

واستدعت المنقوش، اليوم السبت، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية راشد أبوغفة للاطلاع على كافة الأعمال الإدارية والمالية بديوان الوزارة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وشددت الوزيرة على «ضرورة الإسراع في التواصل مع هيئة التأمين الطبي لإنجاز مشروع التأمين الصحي لموظفي الوزارة بالداخل».

ماذا طلب ديوان المحاسبة من المنقوش؟

ويوم الخميس الماضي، طالب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش بضرورة الحد من قرارات الإيفاد للعمل بالخارج ومنح الأحقية وفق «الأسبقية» للعاملين بالوزارة.

- ديوان المحاسبة يعدد «مخالفات» وزارة الخارجية بشأن اختيار البعثات الدبلوماسية

- نواب في البرلمان «وزراء وسفراء فوق العادة»

- المنقوش تجتمع مع المبروك لمناقشة المشاكل المالية الخاصة بالسفارات

جاءت مطالبة شكشك خلال لقائه مع المنقوش بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، والذي جرى خلاله بحث المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وبحث السبل الكفيلة لتذليلها.