الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة شمال غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مناطق شمال غرب البلاد، بينما يبقى الطقس معتدلًا على أغلب مناطق شمال شرق البلاد مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها في مناطق شمال غرب البلاد بين 35 و41 درجة مئوية، فيما تتراوح على شمال شرق البلاد بين 28 و34 درجة مئوية، وتكون على الوسط والجنوب بين 38 و44 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر خاصة يوم الإثنين، مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الساحل، وتكون على سرت شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 33 درجة مئوية على سرت.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على مناطق الجبل الأخضر خاصة يوم الإثنين مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية.