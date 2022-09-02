شاهد في «الحصاد»: وساطة تركية بين الدبيية وباشاغا.. وصدام بين «النواب» والمحكمة العليا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «الحصاد» على قناة «الوسط» (WTV) الجمعة، الضوء على زيارتي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إلى إسطنبول.

وأشارت الوكالة إلى المحادثات التركية مع الطرفين، التي بدت كمحاولة دبلوماسية للوساطة بين الطرفين، ونزع فتيل المواجهات.

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كما عرجت الحلقة على رسالة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، ومستشاري المحكمة العليا التي قال فيها إن «انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات»، مذكرا بقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2014 الذي نص على «نقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء» وذلك بدلا من العاصمة طرابلس.

وتصاعد الخلاف بين كل من عقيلة، ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي على خلفية مصادقة رئاسة مجلس النواب على تعيين 45 مستشارا بالمحكمة العليا منتصف أغسطس الماضي، وهو إجراء رفضه الحافي، معتبرا أنه «مخالف للقانون واستقلال القضاء».