الدبيبة يُهنئ الشباب الليبيين بحصولهم عضوية الاتحاد الدولي لبيوت الشباب

القاهرة - بوابة الوسط

هنّأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الجمعة، الشباب الليبيين على فوز ليبيا بعضوية الاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب، والذي يُعد ثاني أكبر منظمة شبابية عالمية بالأمم المتحدة.

كما تقدم الدبيبة في تصريح نشه المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» بالشكر والتقدير للوفد الليبي المشارك من وزارة الشباب برئاسة الوزير فتح الله الزني على هذا الانجاز، مؤكدا أنه «يُحسب للدبلوماسية الشبابية الليبية بتحصلهم على عضوية مجلس الأمناء لأول مرة منذ تأسيس الاتحاد في عام 1932».

أهمية خاصة لبيوت الشباب

وُذكر المكتب الإعلامي بأن حكومة الوحدة الوطنية أعطت أهمية خاصة للمنظمات الشبابية وأدرجت بيوت الشباب ضمن أولويات خطة «عودة الحياة» لصيانة وتجهيز مقراتها في مختلف مناطق ليبيا، إيمانًا بأن الشباب هم معول البناء للسّير بليبيا نحو الاستقرار والرخاء.

- ليبيا تفوز بعضوية مجلس أمناء ثاني أكبر منظمة شبابية عالمية بالأمم المتحدة

وفازت ليبيا بعضوية مجلس الأمناء في ثاني أكبر منظمة شبابية عالمية تابعة للأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي تصل إليها ليبيا لهذا المنصب منذ تأسيس المنظمة في العام 1932، وفق ما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في وقت سابق اليوم.

واستضافت العاصمة القطرية الدوحة اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الـ54 للاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب الذي يضم في عضويته 4500 بيت شباب على مستوى دول العالم ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا دائما له.