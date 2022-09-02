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شاهد في «هنا ليبيا»: تهالك مدرسة الاستقلال في طبرق واستمرار أزمة قوارب الموت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 07:26 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: تهالك مدرسة الاستقلال في طبرق واستمرار أزمة قوارب الموت
حلقة الجمعة 2 سبتمبر 2022 من برنامج «هنا ليبيا» المذاع على قناة الوسط «WTV» (بث مباشر)
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تستعرض الحلقة الجديدة اليوم الجمعة من برنامج «هنا ليبيا» المذاع على قناة الوسط «WTV» وضع مدرسة الاستقلال في طبرق التي دمرت الرياح فصولها الدراسية، ويسلط الضوء على تهالك المدرسة وعدم صلاحيتها للتعليم واستقبال الطلاب، إضافة للحديث على معاناة الطلاب والمعلمين الذين سقطت مدرستهم اليتيمة في حيهم.

كما تناقش الحلقة استمرار أزمة قوارب الموت التي تسبب مؤخرا في مقتل عدد من المهاجرين الذين كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية ولقوا حتفهم إثر انقلاب قارب وقذفت أمواج البحر بجثامين عدد منهم على شواطئ منطقة طلميثة.

وانتشل فرع جمعية الهلال الأحمر في توكرة، خلال الأيام الثلاثة الماضية جثامين عدد من المهاجرين قذفهم الموج إلى شواطئ منطقة طلميثة التي تبعد 20 كيلومترًا شمال مدينة المرج بعد غرق مركب كان يقلهم إلى الشواطئ الأوروبية.

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- انتشال جثة قبالة شواطئ طلميثة

إتلاف 5 آلاف صندوق عصير
كما تناقش الحلقة إعلان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إتلاف شحنة جديدة تحتوي على خمسة آلاف صندوق عصير قادمة من مصر إلى ليبيا. وهو إجراء تكرر كثيرا خلال السنوات الأخيرة جراء ضعف الرقابة على المنافذ.

تردد قناة الوسط (WTV)
التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

شاهد في «هنا ليبيا»: تهالك مدرسة الاستقلال في طبرق واستمرار أزمة قوارب الموت
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