ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى مليون و226 ألف برميل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

واصل إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفاعه ليوم الثاني مسجلا مليون و226 ألف برميل خلال 24 ساعة، بزيادة قدرها أربعة آلاف برميل عن اليوم السابق بحسب بيانات نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة.

وبلغ إنتاج المكثفات مستوى 54 ألف برميل خلال 24 ساعة وهو معدل إنتاج ثابت لليوم الثالث وفق بيانات المؤسسة المنشورة عبر صفحتها على «فيسبوك».

انخفاض في استهلاك الغاز المحلي في ليبيا

كما أظهرت بيانات المؤسسة انخفاضا في إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي الذي بلغ اليوم مليارا و163 مليون قدم مكعب خلال الساعات الـ24 الماضية، بفارق خمسة ملايين قدم مكعب عن الاستهلاك المعلن من جانب المؤسسة أمس الخميس.

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وتوزع استهلاك الغاز خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 999 مليون قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء، التي سجلت وفق بيانات أمس استهلاك 1002 مليون قدم. في المقابل ارتفاع استهلاك الغاز من جانب المؤسسة الوطنية للنفط إلى 104 ملايين قدم مكعب مقارنة بـ102 مليون قدم يوم أمس.

وثبت استهلاك معدل الغاز لدى مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى التي سجلت اليوم 28 مليون قدم مكعب، في حين انخفض استهلاك مصانع الأسمنت إلى 34 مليون قدم مكعب مقارنة بـ36 مليون قدم مكعب سجلت يوم أمس.