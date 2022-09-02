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سرقة 1350 متر أسلاك كهرباء شمال العزيزية والحي الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 04:57 مساء
سرقة 1350 متر أسلاك كهرباء شمال العزيزية والحي الصناعي
خط كهرباء في زليتن تعرض للسرقة في وقت سابق، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، سرقة 1350 متر أسلاك كهرباء من خطوط لنقل التيار بمناطق شمال العزيزية والحي الصناعي من قبل خارجين عن القانون.

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» تعرض خط الوسط من 30 العامرية شمال العزيزية للاعتداء من قبل بعض الخارجين عن القانون وذلك في مشهد تكرر في عدد من المناطق، وسرقة 1050 متر أسلاك ضغط عالٍ.

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وأضافت الشركة العامة للكهرباء أنه جرى سرقة 300 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط بن هامل من فرعية البريكات بدائرة توزيع الحي الصناعي.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء من كثرة التعديات التي تطال مكونات الشبكة في عدة مناطق ما أثر على كفاءتها وأسهم في زيادة عدد ساعات طرح الأحمال جراء نقص إنتاج الطاقة.

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