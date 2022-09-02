هل اقترب تعيين باتيلي مبعوثا جديدا لليبيا؟.. دوغاريك يجيب

القاهرة - بوابة الوسط

رأى الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إن عملية تسمية المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا تجرى «بشكل جيد» وتتضمن عديد الاستشارات، رافضا تأكيد ما نشرته وكالة «رويترز»، أمس الخميس، بشأن إرسال الأمين العام أنطونيو غوتيريس، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تفيد بعزمه تعيين الوزير السنغالي السابق عبدالله باتيلي، في المنصب الأممي الشاغر.

جاء ذلك في إحاطة دوغاريك اليومية من مقر الأمم المتحدة في نيويورك ردا على سؤال يتعلق بإرسال غوتيريس رسالة إلى مجلس الأمن تفيد بعزمه تعيين عبدالله باتيلي كممثل خاص جديد له في ليبيا، مكتفيا بالقول: «أعتقد أن كتابة رسالة ما هي سر مكشوف، لذا فليس لي أن أؤكد ذلك. إنها فقط نصف العملية. نحتاج إلى إعادة رسالة من مجلس الأمن، وعند هذه النقطة سنؤكد التعيين».

وردا على سؤال خاص بآلية اختيار المبعوث الأممي الجديد وهل تنص على ضرورة موافقة الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، قال الناطق الأممي: «العملية تنطوي على الكثير من المشاورات.. ومن ثم تبادل الرسائل مع مجلس الأمن».

غوتيريس يعتزم تعيين باتيلي

وأمس الخميس، أفادت وكالة «رويترز»، بأن غوتيريس يعتزم تعيين باتيلي، لقيادة جهود المنظمة الدولية للتوسط في إحلال السلام بليبيا، وفقا لرسالة اطلعت عليها، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي سينظر، الجمعة، في ترشيح غوتيريس، تعيين باتيلي مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا، خلفا لـ يان كوبيتش الذي تنحى في ديسمبر الماضي.

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وتتعين الموافقة بالإجماع في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا. وفي حال لم تكن هناك اعتراضات، فستتم الموافقة على تعيين باتيلي مساء غدٍ الجمعة.

واقترح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اسم الوزير السنغالي السابق عبدالله باتيلي على مجلس الأمن الدولي لتولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الذي استمر شاغرا منذ ثمانية أشهر؛ بسبب الخلاف الروسي-الأميركي.

حكومة الوحدة الوطنية تعترض على ترشيح باتيلي

لكن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، قال في 16 أغسطس الماضي، إن حكومة الوحدة الوطنية اعترضت على ترشيح باتيلي لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، ليس لشخص المرشح. وأضاف: «نحن نطمح لأن يكون المبعوث الجديد من أفريقيا، لكن الشخص يجب أن يكون مؤهلا أكثر».

وتعاني بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منذ ديسمبر 2021، فراغا في القيادة بعد استقالة رئيسها السابق، السلوفاكي يان كوبيش، الذي كان يمارس مهامه من جنيف.

وجرى إحصاء سبعة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة، منهم أربعة أوروبيين واثنان من الشرق الأوسط، وذلك منذ تفجر الأزمة الليبية عقب سقوط معمر القذافي العام 2011. وآخر هؤلاء الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش، الذي عُين في يناير 2021، وبعد 11 شهرا تخلى عن المنصب واستقال في نوفمبر.