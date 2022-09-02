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حملة تفتيش على محال بيع اللحوم والمقاهي في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 10:47 صباحا
حملة تفتيش على محال بيع اللحوم والمقاهي في زوارة
حملة تفتيش على محال بيع اللحوم في زوارة، 30 أغسطس 2022. (بلدية زوارة)
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انطلقت منذ الثلاثاء الماضي حملة تفتيش واسعة على المقاهي ومحال بيع اللحوم والسلخانات ببلدية زوارة وذلك بإشراف البلدية ومشاركة جهازي الحرس البلدي والمباحث ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وبدأت الحملة بالتفتيش على السلخانات المختصة بذبح المواشي والدواجن حيث جرى ضبظ أغلب هذه السلخانات لعدم تقيدها بالمواصفات المطلوبة خاصة فيما يتعلق بالنظافة العامة، وشروط السلامة، وعدم حصول العاملين بها على الشهادات الصحية والمستندات المطلوبة لمزاولة المهنة، وفق بيان صادر عن بلدية زوارة.

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وشملت الحملة زيارة تفقدية لعدد من محال بيع اللحوم ولوحظ افتقار أغلبها إلى شروط النظافة العامة، فضلا عن وجود ذبائح غير مختومة، والتخزين غير الصحي لبعض اللحوم ما أدى إلى فسادها، إلى جانب الإهمال في مراقبة بعض المنتجات المعلبة والتي أنتهت مدة صلاحيتها والاستمرار في عرضها للمواطن، حسب البيان.

وأشار البيان إلى اتخاذ أعضاء الحرس البلدي الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المسجلة، لافتا إلى غلق بعض المحال بالشمع الأحمر.

حملة تفتيش على محال بيع اللحوم في زوارة، 30 أغسطس 2022. (بلدية زوارة)
حملة تفتيش على محال بيع اللحوم في زوارة، 30 أغسطس 2022. (بلدية زوارة)
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