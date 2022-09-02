اتفاقية تعاون بين سوق الجمعة و«المدار الجديد»

القاهرة - بوابة الوسط

وقع عميد بلدية سوق الجمعة حسام مصطفى بلحاج، أمس الخميس، اتفاقية تعاون مع مدير عام شركة «المدار الجديد» محمد الهادي حسن.

وقالت بلدية سوق الجمعة في بيان، إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة خدمة للصالح العام، وتهدف إلى تحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين.

وتستهدف الاتفاقية استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق التحول الرقمي الذي يشمل رقمنة الإجراءات داخل ديوان بلدية سوق الجمعة لتسهيل الحصول على الخدمات الإلكترونية عبر منظومات داخلية ومنصات على الإنترنت، إضافة إلى تطبيق للهواتف الذكية.

توقيع اتفاقية شراكة بين بلدية سوق الجمعة وشركة المدار الجديد، 1 سبتمبر 2022. (البلدية)