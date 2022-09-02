«الأرصاد»: طقس مستقر مع رطوبة عالية نسبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقي الأجواء مستقرة ومعتدلة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، على أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ابتداء يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية على الساحل، وبين 37 و40 درجة على الدواخل، وتسجل ارتفاعا من يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و32 درجة، وبين 33-35 درجة على مناطق الخليج، وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة.