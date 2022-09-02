مقتل أربعيني بالرصاص في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، مقتل شخص يبلغ من العمر 47 عاما، بطلق ناري في تاجوراء، وضبط الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإحالته إلى نيابة الأحداث والتي بدورها أمرت بإيداعه السجن.

بداية الواقعة، عندما تلقى مركز شرطة وادي الربيع بمديرية أمن تاجوراء إشارة هاتفية من غرفة السيطرة تاجوراء، مفادها وجود شخص مصاب بعيار ناري بداخل مستشفى الحوادث شارع الزاوية، وفق صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

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وعلى الفور انتقل مناوب التحقيق إلى المستشفى، حيث تبين أن الشخص المصاب فارق الحياة ويدعي «أ.أ.ع» مواليد 1974 مقيم بتاجوراء بوادي الربيع. وأصدر رئيس المركز تعليماته بتكليف فريق مكتب التحقيق للتحري وجمع المعلومات عن الواقعة.

وبعد التحقيق جرى ضبط كل من المدعو «س.ع»، والمدعو «خ.ص» وبالتحقيق معهما، تبين أن المدعو «س.ع» هو من قام بالرماية على المجني عليه، مما أدى إلى وفاته.