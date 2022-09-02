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العقوري يطلق مبادرة لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 01:10 صباحا
العقوري يطلق مبادرة لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري (موقع مجلس النواب الإلكتروني)
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أطلق رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة آليات تمويل تلك المؤسسات، للتأكد من مطابقتها معايير الشفافية فيما يتعلق بالتمويلات المقدمة من الجهات المحلية الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيسة مفوضية المجتمع المدني، والأجهزة والهيئات ذات العلاقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني وهي: هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد، إدارة المنظمات بوزارة الخارجية، بالإضافة لحضور الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص، وهم نائب رئيس جهاز الأمن الخارجي، وممثل عن جهاز الأمن الداخلي.

تعديل القانون رقم 19 لسنة 2001
وناقش اللقاء، الذي عقد بمقر ديوان وزارة الخارجية في مدينة بنغازي، أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني وسبل حلحلتها، ومنها تعديل القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع التي تمولها تلك الجهات، وتنفذ من خلال جمعيات أهلية وبما يراعي معايير الشفافية.

- اللافي يتسلم مقترحات من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني لتحقيق الاستقرار
- المنفي يناقش توحيد ووضع اللائحة الداخلية بمفوضية المجتمع المدني

فتح حسابات مصرفية للمنظمات
وأكد الحضور ضرورة أن يسمح مصرف ليبيا المركزي بفتح حسابات للمنظمات المحلية والأجنبية داخل ليبيا، بالإضافة إلى الاتفاق على أن يتابع مكتب دعم السياسات والبحوث البرلمانية في مجلس النواب العمل مع المفوضية للاتفاق على التعديلات القانونية المطلوبة.

وجدد العقوري التأكيد على أن إنشاء الجمعيات الأهلية هو حق دستوري وأحد ركائز التحول الديمقراطي، وأن المبادرة تهدف إلى وضع الإطار القانوني والآليات الإدارية والأمنية المناسبة التي تدعم عمل تلك الجمعيات، بحيث تصبح مؤسسات المجتمع المدني مثالاً في النزاهة وخدمة الصالح العام، لافتًا إلى أن اللقاءات ستتواصل من أجل المتابعة حتى الوصول للمطلوب.

جانب من اجتماع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع مفوضية المجتمع المدني وجهات أخرى (موقع مجلس النواب الإلكتروني)
جانب من اجتماع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع مفوضية المجتمع المدني وجهات أخرى (موقع مجلس النواب الإلكتروني)
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