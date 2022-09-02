«رويترز»: غوتيريس يعتزم تعيين السنغالي باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة «رويترز»، مساء اليوم الخميس، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يعتزم تعيين الوزير السنغالي السابق عبدالله باتيلي لقيادة جهود المنظمة الدولية للتوسط في إحلال السلام بليبيا، وفقا لرسالة اطلعت عليها الوكالة.

مجلس الأمن ينظر الجمعة تعيين باتيلي

وقالت إن مجلس الأمن الدولي سينظر غدًا الجمعة، في ترشيح غوتيريس، تعيين باتيلي مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى ليبيا، خلفًا لـ جان كوبيتش الذي تنحى في ديسمبر الماضي.

الموافقة بالإجماع شرط لتعيين المبعوث الأممي

وتتعين الموافقة بالإجماع في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى ليبيا. وفي حال لم تكن هناك اعتراضات، فستتم الموافقة على تعيين باثيلي مساء غدٍ الجمعة.

- هل يحسم منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا لصالح «أفريقي»؟

- السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله بيتالي مبعوثا أمميا

واقترح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اسم الوزير السنغالي السابق عبدالله بيتالي على مجلس الأمن الدولي لتولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الذي استمر شاغرًا منذ 8 أشهر؛ بسبب الخلاف الروسي-الأميركي.

حكومة الوحدة الوطنية تعترض على ترشيح بيتالي

لكن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، قال في 16 أغسطس الماضي، إن حكومة الوحدة الوطنية اعترضت على ترشيح باتيلي لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، ليس لشخص المرشح. وأضاف: «نحن نطمح لأن يكون المبعوث الجديد من أفريقيا، لكن الشخص يجب أن يكون مؤهلًا أكثر».

وتعاني بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منذ ديسمبر 2021، فراغًا في القيادة بعد استقالة رئيسها السابق، السلوفاكي يان كوبيش، الذي كان يمارس مهامه من جنيف.

وجرى إحصاء سبعة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة، منهم أربعة أوروبين واثنان من الشرق الأوسط، وذلك منذ تفجر الأزمة الليبية عقب سقوط معمر القذافي العام 2011. وآخر هؤلاء الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش، الذي عُين في يناير 2021، وبعد 11 شهرًا تخلى عن المنصب واستقال في نوفمبر.