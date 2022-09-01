شاهد في «وسط الخبر»: من «الشعبية» إلى «المباركة».. انقلابات وثورات وأزمات

القاهرة - بوابة الوسط

توقفت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، عند ذكرى الفاتح من سبتمبر، وما تلا الإطاحة بالملكية من مصطلحات جرى صياغتها خلال فترة العقيد الراحل معمر القذافي، الذي كان يسيطر على كل شيء.

ومرّت الحلقة على مسيرة القذافي ومراحل حكمه ونهايته، وماذا بقي من العهد الأخضر في ليبيا بعد أكثر من عشر سنوات على نهاية حكم القذافي؟، وهي محطات صنعت تاريخ البلد، في حين يبقى حاضرها ومستقبلها غامضة.

- العائدون من الجماهيرية إلى ليبيا

من ثورة الطلاب، ونشر الكتاب الأخضر، إلى حملة ضد رؤوس الأموال المحلية، وتعميم إجراءات اشتراكية، ثم الصدمات والمنعطفات، وخوضه صراعات مع الجيران، يحاول البرنامج تسليط الضوء على مسيرة القذافي وصولاً إلى نهاية حكمه.

وعرضت الحلقة قراءة بشأن تتابع الأحداث، قدمَّها كل من: الأكاديمي الدكتور عبدالله عثامنة، والمتابع للشأن العام عبدالعظيم البشتي، والباحث السياسي بشير الجويني.