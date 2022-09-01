نورلاند ومعيتيق يناقشان سبل دعم العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش نائب الرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة، أحمد معيتيق، مع المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، سبل دعم العملية السياسية في ليبيا، بحسب ما نشره معيتيق عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف معيتيق أنه ونورلاند أكدا خلال اللقاء «على الابتعاد عن أعمال العنف، وضرورة التوصل إلى توافقات محلية ودولية تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى انتخابات حرة ونزيهة».

يأتي اللقاء في وقت تصاعدت فيه الأزمة السياسية في ليبيا وبين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة من جهة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

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وشهدت العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت الماضيين اشتباكات دامية بين قوات موالية للدبيبة وأخرى موالية لباشاغا، أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.



ويجري نورلاند منذ أيام اتصالات ولقاءات مع عديد الأطراف والشخصيات الليبية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية وتشجيع مجلسي النواب والدولة للتوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.