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في العدد 354: الخصمان في ضيافة إردوغان.. والنفط ينتعش

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 10:40 مساء
في العدد 354: الخصمان في ضيافة إردوغان.. والنفط ينتعش
غلاف العدد 354 من جريدة «الوسط». الخميس 1 سبتمبر 2022 (بوابة الوسط)
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اليوم الخميس صدر العدد رقم «354» من جريدة «الوسط»، وتصدر الصفحة الأولى تقرير يرصد كيف انتقلت معارك كسر العظام بين حكومتي عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، وبين عقيلة صالح وخالد المشري إلى أنقرة والقاهرة، وجاء بعنوان «الدبيبة وباشاغا من المواجهة في طرابلس إلى الحوار في إسطنبول.. الخصمان في ضيافة إردوغان».

مقترحات فك الشفرة
ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعات منها موضوع بعنوان «مقترحات فك شفرة الوضع السياسي.. حكومة جديدة وانتخابات برلمانية قبل نهاية العام».
كما نقرأ تقريرا يرصد قصة صعود وسقوط هيثم التاجوري أحد أمراء الحرب في ليبيا. أما الصفحة الرابعة فيتصدرها تقرير بعنوان «بعد تكرار غلقه لأسباب سياسية.. الطريق الساحلي شريان حياة في قبضة المسلحين».

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ويتصدر الصفحة الخامسة تقرير يرصد ردود فعل الليبيين بعد هدم منتجع الليدو، وجاء تحت عنوان «بعد يومين من القتل والقصف.. سكان طرابلس يستيقظون على هدم مصيف الليدو».

المسيرات الإيرانية وحرب أوكرانيا
وإلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات عدة منها تقرير بعنوان «هل تدخل روسيا المسيرات الإيرانية في الحرب الأوكرانية؟».

ويتصدر الصفحة السابعة تقرير حول تطورات الوضع في العراق وجاء تحت عنوان «خلافات التيار الصدري والإطار التنسيقي تشعل فتيل الأزمة.. والساحة الخضراء تتلطخ بدماء المحتجين».

- للاطلاع على العدد 354 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

انتعاش إنتاج نفط ليبيا
وفي الاقتصاد نقرأ في الصفحة الثامنة تقريرا حول انتعاش إنتاج النفط الليبي وعنوانه «هل يتجاوز النفط الليبي 1.8 مليون برميل يوميا؟». وفي الصفحة التاسعة نطالع عدة موضوعات وأخبار منها تقرير وكان أحد عناوينه «اليابان: استثمارات في القارة السمراء بقيمة 30 مليار دولار على مدار 3 أعوام».

وإلى الثقافة ونقرأ في الصفحة الثانية عشرة حوارا مع الفنان التشكيلي عدنان معيتيق ويقول في العنوان الرئيس «العمل الفني شاهد على جرائم الإنسان ويفضح القتلة».

تكريم البنت والأب والأم
ومن صفحة الثقافة إلى صفحة الفن ويتصدرها تقرير عن مهرجان سينما البحر المتوسط بالإسكندرية الذي ينطلق في أكتوبر المقبل، وجاء بعنوان «تكريم دنيا سمير غانم في الإسكندرية لسينما البحر المتوسط».

تحديد مباريات الدوري الممتاز.. وعودة المنتخبات
أما الرياضة فنطالع فيها موضوعات وأخبارا متنوعة منها تقرير في الصفحة الرابعة عشرة بعنوان «تحديد مباريات النسخة الـ48 من الدوري الممتاز».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة موضوع يرصد عودة المنتخبات الوطنية إلى الواجهة من جديد، وجاء بعنوان «الفرسان يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان».

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