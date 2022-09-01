Atwasat

«القابضة للاتصالات»: توقف بعض الخدمات الهاتفية بعدة مناطق في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 10:10 مساء
«القابضة للاتصالات»: توقف بعض الخدمات الهاتفية بعدة مناطق في طرابلس
أبراج اتصالات مملوكة للشركة الليبية القابضة للاتصالات. (الشركة القابضة للاتصالات)
alwasat radio

أعلنت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، مساء الخميس، توقف بعض خدمات الاتصالات الهاتفية اللاسلكية عن عدة مناطق بطرابلس جراء أعمال الصيانة.

وأفادت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن توقف بعض خدمات الاتصالات الهاتفية اللاسلكية لشركة «هاتف ليبيا» عن بعض المناطق بمدينة طرابلس، يرجع لأعمال إزالة البرج المتضرر بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة بشركة هاتف ليبيا في شارع الزاوية، والذي كان قد تضرر بسبب الأحداث الأخيرة.

- «المباحث الجنائية» يبدأ حصر وتقييم الأضرار بمناطق الاشتباكات في طرابلس وجنزور

وقالت الشركة إن فرق الصيانة تعمل على إتمام عملياتها في أسرع وقت من أجل إعادة خدمات الاتصالات.

وخلال الأسبوع الجاري، تجرى الهيئات والمؤسسات في العاصمة عمليات صيانة للأماكن المتضررة من الاشتباكات التي شهدتها طرابلس يومي الجمعة والسبت الماضيين بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)

الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)
محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25

محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)

التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
ضبط «مارادونا» في بنغازي

ضبط «مارادونا» في بنغازي
تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ

تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ
شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والمشري في تركيا.. وعقيلة يستعد لزيارة الدوحة

شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والمشري في تركيا.. وعقيلة يستعد لزيارة الدوحة
بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات

بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق

تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل ...
بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة

بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة
ثورة فبراير وفيكتور هوجو عدو الدولة

ثورة فبراير وفيكتور هوجو عدو الدولة
الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل

الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل
بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك

بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك
كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف

كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف
وفاة آخر فرد تابع لمجموعة من السكان الأصليين تُعد منقرضة بالبرازيل

وفاة آخر فرد تابع لمجموعة من السكان الأصليين تُعد منقرضة بالبرازيل
عن فن الرواية والتاريخ

عن فن الرواية والتاريخ
كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟

كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟
رسالة من واشنطن لعقيلة والمشري والجماعات المسلحة و«المتدخلين من الخارج»

رسالة من واشنطن لعقيلة والمشري والجماعات المسلحة و«المتدخلين من الخارج»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «هنا ليبيا»: طلاب الثانوية يحتجون بسبب صعوبة الامتحانات
شاهد في «هنا ليبيا»: طلاب الثانوية يحتجون بسبب صعوبة الامتحانات
الدبيبة يوقع اتفاقيتي تعاون مع رئيس وزراء مالطا
الدبيبة يوقع اتفاقيتي تعاون مع رئيس وزراء مالطا
المشري يرفض نقل المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء
المشري يرفض نقل المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء
السفارة الإيطالية تعلن تعيين قنصل عام جديد في بنغازي
السفارة الإيطالية تعلن تعيين قنصل عام جديد في بنغازي
«القابضة للاتصالات»: توقف بعض الخدمات الهاتفية بعدة مناطق في طرابلس
«القابضة للاتصالات»: توقف بعض الخدمات الهاتفية بعدة مناطق في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: من «الشعبية» إلى «المباركة».. انقلابات وثورات وأزمات
شاهد في «وسط الخبر»: من «الشعبية» إلى «المباركة».. انقلابات ......
نورلاند ومعيتيق يناقشان سبل دعم العملية السياسية
نورلاند ومعيتيق يناقشان سبل دعم العملية السياسية...
في العدد 354: الخصمان في ضيافة إردوغان.. والنفط ينتعش
في العدد 354: الخصمان في ضيافة إردوغان.. والنفط ينتعش...
«القابضة للاتصالات»: توقف بعض الخدمات الهاتفية بعدة مناطق في طرابلس
«القابضة للاتصالات»: توقف بعض الخدمات الهاتفية بعدة مناطق في......
السفارة الإيطالية تعلن تعيين قنصل عام جديد في بنغازي
السفارة الإيطالية تعلن تعيين قنصل عام جديد في بنغازي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط