«القابضة للاتصالات»: توقف بعض الخدمات الهاتفية بعدة مناطق في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، مساء الخميس، توقف بعض خدمات الاتصالات الهاتفية اللاسلكية عن عدة مناطق بطرابلس جراء أعمال الصيانة.

وأفادت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن توقف بعض خدمات الاتصالات الهاتفية اللاسلكية لشركة «هاتف ليبيا» عن بعض المناطق بمدينة طرابلس، يرجع لأعمال إزالة البرج المتضرر بالمبنى الرئيسي للإدارة العامة بشركة هاتف ليبيا في شارع الزاوية، والذي كان قد تضرر بسبب الأحداث الأخيرة.

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وقالت الشركة إن فرق الصيانة تعمل على إتمام عملياتها في أسرع وقت من أجل إعادة خدمات الاتصالات.

وخلال الأسبوع الجاري، تجرى الهيئات والمؤسسات في العاصمة عمليات صيانة للأماكن المتضررة من الاشتباكات التي شهدتها طرابلس يومي الجمعة والسبت الماضيين بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.