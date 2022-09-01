Atwasat

السفارة الإيطالية تعلن تعيين قنصل عام جديد في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 09:28 مساء
السفارة الإيطالية تعلن تعيين قنصل عام جديد في بنغازي
مبنى القنصلية الإيطالية في بنغازي. (أرشيفية: السفارة الإيطالية لدى ليبيا)
alwasat radio

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، مساء الخميس، تعيين قنصل عام جديد في مدينة بنغازي، خلفا للقنصل العام السابق كارلو باتوري، منوهة إلى أنه سيزور قريبا «رئيس البروتوكول والسلطات المحلية» بالمدينة.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «يسعد القنصل الإيطالي العام فرانشيسكو سافيريو دي لويغي أن يتولى منصبه اليوم في بنغازي حيث سيزور قريبا رئيس البروتوكول والسلطات المحلية».

- دي مايو يعلن إعادة فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي
- القطراني يبحث مع القنصل الإيطالي في بنغازي تطوير وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين

كما أكدت السفارة الإيطالية أن «القنصلية العامة تعمل الآن بكامل طاقتها وستسهم بالتالي في تعزيز التعاون مع المجتمع المدني في برقة من أجل تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين إيطاليا وليبيا».

إيطاليا تعتزم فتح قنصلية فخرية في فزان
وأعادت إيطاليا فتح قنصليتها العامة في مدينة بنغازي في أبريل 2021، وعينت وزارة الخارجية في روما القنصل العام كارل باتوري على رأسها، الذي استمر في منصبه حتى نهاية الشهر الماضي.

وفي 28 أبريل 2021، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو عزم بلاده على افتتاح قنصلية فخرية في مدينة سبها، وذلك لتعزيز العلاقات مع ليبيا، وذلك وفق إحاطة قدمها إلى البرلمان الإيطالي يومها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)

الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)
محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25

محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)

التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
ضبط «مارادونا» في بنغازي

ضبط «مارادونا» في بنغازي
تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ

تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ
شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والمشري في تركيا.. وعقيلة يستعد لزيارة الدوحة

شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والمشري في تركيا.. وعقيلة يستعد لزيارة الدوحة
بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات

بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق

تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل ...
بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة

بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة
ثورة فبراير وفيكتور هوجو عدو الدولة

ثورة فبراير وفيكتور هوجو عدو الدولة
الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل

الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل
بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك

بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك
كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف

كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف
وفاة آخر فرد تابع لمجموعة من السكان الأصليين تُعد منقرضة بالبرازيل

وفاة آخر فرد تابع لمجموعة من السكان الأصليين تُعد منقرضة بالبرازيل
عن فن الرواية والتاريخ

عن فن الرواية والتاريخ
كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟

كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟
رسالة من واشنطن لعقيلة والمشري والجماعات المسلحة و«المتدخلين من الخارج»

رسالة من واشنطن لعقيلة والمشري والجماعات المسلحة و«المتدخلين من الخارج»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «هنا ليبيا»: طلاب الثانوية يحتجون بسبب صعوبة الامتحانات
شاهد في «هنا ليبيا»: طلاب الثانوية يحتجون بسبب صعوبة الامتحانات
الدبيبة يوقع اتفاقيتي تعاون مع رئيس وزراء مالطا
الدبيبة يوقع اتفاقيتي تعاون مع رئيس وزراء مالطا
المشري يرفض نقل المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء
المشري يرفض نقل المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء
السفارة الإيطالية تعلن تعيين قنصل عام جديد في بنغازي
السفارة الإيطالية تعلن تعيين قنصل عام جديد في بنغازي
«القابضة للاتصالات»: توقف بعض الخدمات الهاتفية بعدة مناطق في طرابلس
«القابضة للاتصالات»: توقف بعض الخدمات الهاتفية بعدة مناطق في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: من «الشعبية» إلى «المباركة».. انقلابات وثورات وأزمات
شاهد في «وسط الخبر»: من «الشعبية» إلى «المباركة».. انقلابات ......
نورلاند ومعيتيق يناقشان سبل دعم العملية السياسية
نورلاند ومعيتيق يناقشان سبل دعم العملية السياسية...
في العدد 354: الخصمان في ضيافة إردوغان.. والنفط ينتعش
في العدد 354: الخصمان في ضيافة إردوغان.. والنفط ينتعش...
«القابضة للاتصالات»: توقف بعض الخدمات الهاتفية بعدة مناطق في طرابلس
«القابضة للاتصالات»: توقف بعض الخدمات الهاتفية بعدة مناطق في......
السفارة الإيطالية تعلن تعيين قنصل عام جديد في بنغازي
السفارة الإيطالية تعلن تعيين قنصل عام جديد في بنغازي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط