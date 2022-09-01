المشري يرفض نقل المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، نقل مقر المحكمة العليا من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء، معتبرا ما جاء في رسالة رئيس مجلس النواب إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومستشاري المحكمة العليا «كالعدم لعدم ابتنائها على قانون معتد به».

ووجه المشري كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس ومستشاري المحكمة العليا «إلى عدم الاعتداد برسالة (رئيس مجلس النواب عقيلة صالح) والاستمرار في تطبيق المادة (4) من القانون رقم (6) لسنة 1982 بشأن مقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس»، موضحا أن مراسلة عقيلة «اعتمدت في توجيهها بعدم صحة انعقاد المحكمة العليا في مدينة طرابلس على القانون رقم (4) لسنة 2014 الصادر من غير ذي صفة».

انعدام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكم العليا

وأكد المشري صحة انعقاد المحكمة العليا في مدينة طرابلس طبقا للمادة (4) من القانون رقم (6) لسنة 1982، والتي تنص على أن «تعقد المحكمة العليا جلساتها في مدينة طرابلس...»، وذلك «لانعدام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم المحكمة العليا الذي أصدره مجلس النواب بتاريخ 10 ديسمبر 2014 لصدوره من غير ذي صفة بتاريخه»، مدللا على ذلك بصدور «حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بانعدام مجلس النواب بتاريخ 16 نوفمبر 2014».

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واعتبر المشري أن مجلس النواب «أنشئ بتاريخ توقيع الاتفاق السياسي الليبي يوم 17 ديسمبر 2015، ويستمد شرعيته منه كما نصت عليه المادة (12) من الأحكام الإضافية منه»، مشيرا إلى أن المادة (14) من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي نصت على أنه «بدخول الاتفاق حيز التنفيذ فإن كافة القرارات والقوانين التي تتعارض مع بنود هذا الاتفاق بملاحقه والتي تم اعتمادها في الفترة ما بين 4 أغسطس 2014 ودخول الاتفاق حيز التنفيذ تعتبر لاغية ويجب التعامل معها وفقا للآليات التي بينها الاتفاق».

عقيلة يطالب بنقل المحكمة العليا إلى البيضاء

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، ومستشاري المحكمة العليا أن «انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات»، مذكرا بقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكم العليا الذي نصت مادته الأولى على أن «ينقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدولة ليبيا» وذلك بدلا من العاصمة طرابلس.

واعتبر عقيلة في رسالته أن تكليف المستشار محمد القمودي الحافي برئاسة المحكمة العليا لم يصدر عن مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية، وفقا للطريق الذي رسمه المشرع صراحة لتكليف رئيس للمحكمة العليا بصدور قرار تكليفه عن السلطة التشريعية»، مؤكدا «حرص مجلس النواب على وحدة واستقلال السلطة القضائية.

خلافات بسبب تعيين مستشاري المحكمة العليا

وأخيرا، تصاعد الخلاف بين كل من المستشار عقيلة صالح، والمستشار محمد الحافي على خلفية مصادقة رئاسة مجلس النواب على تعيين 45 مستشارا بالمحكمة العليا منتصف أغسطس الماضي، وهو إجراء رفضه الحافي، واعتبره «مخالفا للقانون».

وأوضح الحافي في بيان يوم 17 أغسطس، أن سبب رفضه لإجراء مجلس النواب هو «المخالفات القانونية الواردة في القائمة» التي تضمنت أسماء المستشارين الجدد الذي جرى تعيينهم في المحكمة، مؤكدا أنه أبلغ رئيس مجلس النواب أن المحكمة «لم تطلب أي تعديل لقانونها، ولم تقم بإحالة أي خطاب رسمي لطلب تعيين مستشارين بالمحكمة».