شاهد في «هنا ليبيا»: طلاب الثانوية يحتجون بسبب صعوبة الامتحانات

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على شكاوى الطلاب من صعوبة امتحانات الثانوية في شقيها الأدبي والعلمي، في ظل مطالب بمراعاة انقطاع الكهرباء، وصعوبة توفُّر الكتب المدرسية، حسب تعبيرهم.

وطالب طلاب الشهادة العامة بطبرق وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإعادة النظر في وضع أسئلة الامتحانات، معبرين عن استنكارهم أسئلة الامتحانات في مواد الرياضيات والميكانيكا والفيزياء، التي قالوا إنها جاءت من خارج المنهج، داعين إلى ضرورة أن تكون نسبة النجاح 40% أو إعادة الامتحان في بعض المواد.

أهالي أطفال التوحد يطالبون بإنشاء مركز لأبنائهم

وتطرق البرنامج، الذي تقدِّمه فرح بشير، إلى مطالب أولياء أمور أطفال التوحد في طبرق خاصة وليبيا عامة، بضرورة إنشاء مركز لأبنائهم، مشيرين إلى أن حقوق أطفال التوحد تكاد تكون معدومة، خاصة في ظل تزايد هذه الشريحة بشكل مفزع، مع غياب المراكز المتخصصة التي تراعي احتياجاتهم.

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