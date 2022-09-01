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العابد يبحث توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن تنقل الأيادي العاملة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 07:22 مساء
العابد يبحث توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن تنقل الأيادي العاملة
وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يلتقي السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، مع سفير تركيا لدى ليبيا كنان يلماز، مسار المباحثات الجارية بخصوص مذكرة التفاهم فيما يتعلق بتنقل الأيادي العاملة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في مقر وزارة العمل، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، عادل العقبي، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وركز اللقاء على المجال العمالي والتدريب المهني وسبل تعزيزها، حيث أبدى السفير التركي الرغبة المشتركة في الأخذ بالتعاون القائم إلى مجالات أخرى خدمة لمصالح الشعبين.

وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يلتقي السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يلتقي السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يلتقي السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يلتقي السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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