ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى مليون و222 ألف برميل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

زاد إنتاج ليبيا من النفط الخام، اليوم الخميس، بمعدل 11 ألف برميل عما كان في اليوم السابق ليبلغ مليون و222 ألف برميل، فيما بلغ إنتاج المكثفات نحو 54 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط.

وبلغ إنتاج النفط الخام في ليبيا، أمس الأربعاء، مليون و211 ألف برميل، كما بلغ إنتاج المكثفات 54 ألف برميل وهو الرقم نفسه المعلن من جانب المؤسسة خلال اليوم الخميس.

- مليون و211 ألف برميل نفط إنتاج ليبيا خلال 24 ساعة

مليار و168 مليون قدم مكعب معدل استهلا الغاز في ليبيا خلال 24 ساعة

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارا و168 مليون قدم مكعب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبينت المؤسسة أن استهلاك الغاز توزع بواقع 1002 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، و102 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط، و28 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومصانع صغيرة أخرى و36 مليون قدم مكعب لمصانع الأسمنت.