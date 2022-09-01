المقريف يبحث إقامة مهرجان العودة إلى المدارس من 18 إلى 20 سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، إقامة مهرجان العودة إلى المدارس للعام الدراسي الجديد «2022 - 2023»، تحت إشراف الوزارة، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه مدير عام شركة ليبيا العالمية للخدمات الإعلامية وتنظيم المعارض، بشير كازوز، وعددًا من ممثليها، الذي قدم فكرة المهرجان، حسب بيان التعليم على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى أن المهرجان سيوفر الاحتياجات المدرسية من قرطاسية ومستلزمات مكتبية، بجانب عدّة أنشطة مصاحبة، منها الكشوفات الطبية المجانية للتلاميذ، وتشمل الكشف الطبي المجاني للعيون والفم والأسنان والعمود الفقري.