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«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 10:03 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على أقصى الساحل الغربي.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق مع سقوط أمطار خفيفة.
- الرياح شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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