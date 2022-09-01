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«الكهرباء»: تشغيل محول تضرر جراء الاشتباكات بطريق الجبس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 01:57 صباحا
«الكهرباء»: تشغيل محول تضرر جراء الاشتباكات بطريق الجبس
عملية تشغيل المحول (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الأربعاء، إعادة تشغيل محول تضرر جراء الاشتباكات الأخيرة بطريق الجبس، في العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنه جرى تشغيل محول المقاولون العرب جهد 11/30 ك.ف بمنطقة الفلاح طريق الجبس الذي تعرض لأضرار جسيمة خلال الفترة الماضية.

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وأضافت أن عملية التشغيل جاءت بجهود الفنيين والمهندسين العاملين بإدارة الجهد المتوسط طرابلس، وجارٍ التحميل عليه لتغذية سكان المنطقة بالتيار الكهربائي.

عملية تشغيل المحول (الشركة العامة للكهرباء)
عملية تشغيل المحول (الشركة العامة للكهرباء)
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