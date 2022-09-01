«الكهرباء» تواصل حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، تواصل الحملة الوطنية لإزالة التوصيلات غير الشرعية وتحصيل الإيراد العام بمدينة بنغازي، للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة إن الحملة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لخدمات المستهلكين بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية للتقليل من أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء.

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وشددت على أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ترجع لأسباب عديدة من بينها التوصيلات غير الشرعية والتعديات والسرقات وعدم سداد الديون.

وخلال الأشهر الماضية نشرت الشركة العامة للكهرباء عددًا من الصور لعمليات تحصيل الإيراد العام، والقضاء على التوصيلات غير الشرعية، في عدة مناطق بأنحاء ليبيا.

جانب من حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية في بنغازي (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية في بنغازي (الشركة العامة للكهرباء)