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شاهد في «هذا المساء»: الدبيبة وباشاغا والمشري في تركيا.. وساطة على ضفاف البوسفور

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 11:41 مساء
شاهد في «هذا المساء»: الدبيبة وباشاغا والمشري في تركيا.. وساطة على ضفاف البوسفور
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 31 أغسطس 2022
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فتحت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، نقاشًا حول الحديث عن زيارة كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري إلى تركيا، وسط الحديث عن وساطة تركية تخترق تأزم الموقف السياسي في ليبيا.

استبدلت أصوات السياسة والطائرات المغادرة أرض الوطن إلى الخارج، بأصوات الرصاص التي دوت مؤخرًا في العاصمة طرابلس وضواحيها، لعل الحل يأتي عبر وساطة الخارج، بينما يتأهب الداخل، لأي تطور يحدث في سياق الأزمة، التي أنبأت أحداث الجمعة والسبت في طرابلس عن خيار العنف، كأحد المسارات المحتملة للأزمة.

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هل ثمة مخرج سياسي دائم، أم أنَّ ما يُقال عن «صفقات» يدور الحديث عنها خلف الأبواب المغلقة ستكون حاسمة، وما دلالة الزيارات المتتالية إلى تركيا، وتبعاتها؟ كلها أسئئلة أجاب عنها كل من: المحلل السياسي العربي الورفلي، ومنسق تنسيقية الأحزاب والتكتلات ناجي بركات، والناشط السياسي خالد الشنوك والخبير بالعلاقات الدولية محمد اليمني.

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