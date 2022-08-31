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مديرية أمن الجفارة تراجع خطة تأمين الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 11:06 مساء
مديرية أمن الجفارة تراجع خطة تأمين الطريق الساحلي
مدير أمن الجفارة يجتمع بالأعضاء المكلفين الخطة الأمنية لتأمين الطريق الساحلي. (وزارة الداخلية)
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أكد مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف، ضرورة التقيد بالضبط والربط بين كافة أعضاء الشرطة الذين جرى اختيارهم للمشاركة في الخطة الأمنية لتأمين الطريق الساحلي بالحدود الإدارية لمنطقة الجفارة.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير الأمن، اليوم الأربعاء، بالأعضاء المكلفين تنفيذ الخطة الأمنية، بناء على الاجتماع الذي عقد أمس مع آمر المنطقة العسكرية الساحلي ومديري أمن جنزور والزاوية.

- وزارة الداخلية تعلن تشكيل غرفة أمنية جديدة لتأمين الطريق الساحلي

رفع أقصى درجات الاستعداد
وطالب مدير الأمن بضرورة «رفع أقصى درجات الاستعداد، والتقيد بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة، وحسن معاملة المواطنين ومرتادي الطريق العام».

كما شدد أيضًا على «عدم عرقلة المواطنين، والعمل وفق صحيح القانون في ضبط المطلوبين والمجرمين، وتنفيذ التعليمات بكل جدية ومهنية بناء على البلاغات الواردة من غرفة البلاغات بالمديرية، والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن».

غرفة مشتركة لتأمين الطريق الساحلي
وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الاتفاق على إنشاء غرفة مشتركة لتأمين الطريق الساحلي الممتد من الحدود الإدارية لمناطق (جنزور والجفارة والزاوية).

مدير أمن الجفارة يجتمع بالأعضاء المكلفين الخطة الأمنية لتأمين الطريق الساحلي. (وزارة الداخلية)
مدير أمن الجفارة يجتمع بالأعضاء المكلفين الخطة الأمنية لتأمين الطريق الساحلي. (وزارة الداخلية)
مدير أمن الجفارة يجتمع بالأعضاء المكلفين الخطة الأمنية لتأمين الطريق الساحلي. (وزارة الداخلية)
مدير أمن الجفارة يجتمع بالأعضاء المكلفين الخطة الأمنية لتأمين الطريق الساحلي. (وزارة الداخلية)
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