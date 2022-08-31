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ضبط شخصين متهمين بسرقة عدد من المواطنين بالإكراه في براك الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 10:13 مساء
ضبط شخصين متهمين بسرقة عدد من المواطنين بالإكراه في براك الشاطئ
المتهمان بسرقة المواطنين بالإكراه بعد القبض عليهما في براك الشاطئ. (وزارة الداخلية)
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تمكن قسم شرطة النجدة ومركز شرطة براك الشاطئ من القبض على شخصين متهمين بسرقة عدد من المواطنين بالإكراه، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الأربعاء.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهما إلى جهات الاختصاص، وذلك بعد أن اعترفا خلال التحقيق معهما بما نسب إليهما من اتهامات بالسرقة.

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وأوضحت الوزارة أن المتهم الأول يدعى «ص.ع.و» والثاني هو «ه.ف.ر» أُلقي القبض عليهما من قبل أعضاء قسم البحث الجنائي بالتعاون مع قسم شرطة النجدة ومركز شرطة براك بعد جمع المعلومات اللازمة عنهما.

وقالت وزارة الداخلية إن المتهمين ورد بشأنهما بلاغات إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الشاطئ مفادها تعرض عدد من المواطنين للسرقة بالإكراه وسرقة مبالغ مالية وهواتفهم بقوة السلاح.

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بعد القبض عليهما في براك الشاطئ. (وزارة الداخلية)
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بعد القبض عليهما في براك الشاطئ. (وزارة الداخلية)
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