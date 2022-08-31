أبوجناح في تركيا لـ«تقييم» التطورات الأخيرة بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة التركية أنقرة، بحسب منشور مقتضب عبر صفحة أبوجناح على موقع «فيسبوك»، دون أن يقدم مزيد التفاصيل.

تقييم التطورات الأخيرة

وغرد تشاوش أوغلو عبر حسابه على «تويتر» قائلاً إنه التقى أبوجناح لمناقشة وتقييم التطورات الأخيرة في ليبيا والعملية الانتخابية.

- باشاغا يتوجه إلى تركيا لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين

باشاغا في تركيا

يتزامن تواجد أبوجناح في أنقرة، مع توجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إلى تركيا، «لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين»، وفق تصريح نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك»، قال إن زيارة باشاغا إلى تركيا تأتي «بدعوة من الجانب التركي... لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين»، دون أي تفاصيل.