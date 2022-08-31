البعثة الأممية: لا يمكن حل الانسداد السياسي الحالي إلا من خلال انتخابات وطنية شاملة

القاهرة - بوابة الوسط

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، التأكيد على «أنه لا يمكن حل الانسداد السياسي الحالي إلا من خلال انتخابات وطنية شاملة تمكن الشعب الليبي من اختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات»، داعية جميع الأطراف «إلى حل الخلاف عبر الحوار».

وأكدت البعثة، في بيان نشرته عبر منصاتها الإعلامية، «أهمية تجنب أي أعمال أو تصريحات تقوض الهدوء الهش»، وذلك في أعقاب الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس، التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار واسعة النطاق في المنشآت المدنية.

البعثة الأممية تشدد على تجنب العنف في ليبيا

وناشدت البعثة «جميع الأطراف التركيز على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع مزيد العنف»، مذكرة إياهم «بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز».

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وأسفرت الاشتباكات التي جرت في طرابلس، يومي الجمعة والسبت، بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبالحميد الدبيبة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

الاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات دون تأخير

ورحبت البعثة «بما أعلنته السلطات الليبية من اعتزامها إزالة المنشآت التابعة للمجموعات المسلحة من الأحياء المدنية في طرابلس»، مثنية على «جهود الوساطة وجهود منع نشوب النزاع التي تبذلها القيادات المجتمعية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ورئيس أركان الجيش في طرابلس، وحثتهم على مواصلة العمل مع الأطراف المعنية».

كما جددت البعثة الأممية في ختام بيانها التأكيد على أنه «يجب على القادة الليبيين الاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات دون تأخير».

وقوبلت الاشتباكات الأخيرة في طرابلس بإدانات واسعة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا والإمارات وقطر والجزائر وتونس وإيران وفرنسا والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، والتي دعت جميعها إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.