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بلدية بنغازي تبحث إجراءات فتح مكتب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 06:22 مساء
بلدية بنغازي تبحث إجراءات فتح مكتب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري وكبير مستشاري المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) فريدريك مورليت، 31 أغسطس 2022. (بلدية بنغازي)
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بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري مع كبير مستشاري المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) فريدريك مورليت الإجراءات المتعلقة بفتح مكتب للمؤسسة في مدينة بنغازي. جاء ذلك خلال اجتماع في ديوان البلدية بحضور المنسق الوطني للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في ليبيا د.ضياء أبوهدره، وفق بيان صادر عن بلدية بنغازي.

وأشاد رئيس المجلس التسييري للبلدية بدور المؤسسة الألمانية، وأبدى استعداده التام لمساندة المؤسسة للبدء في عملها من داخل مدينة بنغازي للعمل على دعم وتطوير القدرات البشرية في البلدية.

 مذكرة تفاهم مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي
وسبق أن وقعت بلدية بنغازي مذكرة تفاهم مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بهدف إقامة عدد من المشاريع في مجالات التخطيط للتنمية المحلية وبناء القدرات؛ إذ يندرج هذا العمل ضمن البرنامج الليبي الألماني لدعم البلديات في ليبيا الذي تُنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وتمويل مُشترك من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية(BMZ)، والصندوق الإنمائي للاتحاد الأوروبي (EUTF).

- توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي 
- التومي يبحث مع «الألمانية للتعاون الدولي» تطوير البلديات ودعم اللامركزية
- مصلحة الآثار توقع اتفاقية مع السفارة الألمانية لدعم أرشيف الصور بالسرايا الحمراء

يُشار إلى أن أهم مجالات التعاون تتمحور حول دعم مسار اللامركزية، ونقل الاختصاصات إلى البلديات ودعم وتطوير القدرات، والمُساهمة في عملية التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات وتنمية المجتمع المدني، ودعم قدرات البلديات في إدارة الموارد المحلية وتطويرها.

من لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري وكبير مستشاري المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) فريدريك مورليت، 31 أغسطس 2022. (بلدية بنغازي)
من لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري وكبير مستشاري المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) فريدريك مورليت، 31 أغسطس 2022. (بلدية بنغازي)
من لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري وكبير مستشاري المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) فريدريك مورليت، 31 أغسطس 2022. (بلدية بنغازي)
من لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري وكبير مستشاري المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) فريدريك مورليت، 31 أغسطس 2022. (بلدية بنغازي)
من لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري وكبير مستشاري المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) فريدريك مورليت، 31 أغسطس 2022. (بلدية بنغازي)
من لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري وكبير مستشاري المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) فريدريك مورليت، 31 أغسطس 2022. (بلدية بنغازي)
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